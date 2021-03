Italia, ipotesi Ettore Messina nuovo ct

BASKET

La Gazzetta dello Sport lancia ‘la bomba’: il coach dell’Olimpia Milano sulla panchina azzurra dopo il Pre-Olimpico

Nella notte della festa per lo storico successo sul parquet del Cska Mosca in Eurolega, alcune voci di basketmercato turbano la serenità dello spogliatoio dell’Olimpia Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport, Meo Sacchetti, che ha dovuto incassare la nomina di tre vice scelti direttamente dalla federazione, sarebbe ormai vicino a lasciare e al suo posto verrebbe nominato ct della Nazionale Ettore Messina, che tornerebbe in azzurro per la terza volta (è già stato al timone dell’Italia dal 1992 al 1997, conquistando anche un argento agli Europei, e dal 2015 al 2017). Secondo quanto riferisce la Rosea, l’avvicendamento dovrebbe concretizzarsi dopo il Pre-Olimpico e il coach catanese avrebbe il doppio incarico.

La Gazzetta dà l’operazione per fatta, ma al momento non arriva alcuna conferma in merito e comunque l’argomento non è ancora stato trattato con l’Olimpia. L’addio alla panchina azzurra di Meo Sacchetti, che è alla guida della Nazionale dal 2017 e ha un contratto fino al 2021, sembra ormai scontato e la prova è che di recente il ct è stato affiancato nello staff tecnico da Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois, che non sono uomini suoi e sono stati voluti dalla Federazione, ma non è per nulla scontato che a rimpiazzarlo sarà Ettore Messina.

Il coach dell’Olimpia è senza dubbio il nome in cima alla lista dei desideri di Petrucci, ma per il momento non c’è nessun accordo.

Vedi anche Basket Eurolega: Punter trascina l'Olimpia, Cska Mosca ko