Italbasket: via i veli alla nuova maglia

© Macron 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sono state presentate le nuove divise delle Nazionali italiane di basket firmate Macron. All’evento nella sede dell'azienda italiana a Valsamoggia (Bologna) erano presenti il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci, il ct azzurro Gianmarco Pozzecco, oltre agli azzurri che giovedì 23 Febbraio esordiranno con le nuove maglie a Livorno contro l’Ucraina nella gara valida per le qualificazioni mondiali.

All'azzurro e al bianco che da sempre distinguono la Nazionale, le nuove canotte abbinano dettagli dorati, che richiamano il quarantennale della vittoria del Campionato europeo maschile 1983 a Nantes, e contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l'ambiente.

La nuova ‘Home’ della Nazionale è azzurra con girocollo e sbracci con bordi bianchi, all’interno dei quali è presente una linea azzurra contornata da due fini righe dorate. Sul petto a destra, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, sono presenti il logo delle FIP e in oro il Macron Hero. I pantaloncini azzurri sono caratterizzati da un’ampia banda superiore bianca con all’interno una riga azzurra e due fini righe dorate, stessa combinazione cromatica che troviamo sul bordo coscia. La versione ‘Away’ riprende il medesimo layout grafico, con la differenza che il colore dominante è il bianco e i bordi del collo e delle maniche sono azzurri con all’interno le tre righe oro-bianco-oro. Colori che si ripresentano sul bordo superiore del pantaloncino e intorno alla coscia. Sul petto, a destra, il logo della Federazione e in blu il Macron Hero. Entrambe le maglie hanno una vestibilità regular e la presenza di inserti in ecomesh assicura al capo un’estrema leggerezza e una perfetta traspirabilità.

"La maglia azzurra ha un valore simbolico altissimo in tutti gli sport. Rappresenta i nostri colori, il nostro Paese e soprattutto è nei sogni e nell’immaginario di ogni bambina e ogni bambino che si approccia a un qualsiasi sport. Al giorno d’oggi è anche uno strumento attraverso il quale le Federazioni raccontano la propria storia proiettandosi nel futuro con design e materiali d’avanguardia - ha detto Petrucci - Coniugare la tradizione e l’innovazione non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di un capo così iconico come la maglia della Nazionale ma Macron è riuscita nell’intento grazie alla sensibilità di chi, per missione, è attenta ai dettagli. Come l’Oro che impreziosisce le canotte 2023, anno in cui celebriamo i 40 anni della vittoria del Campionato Europeo di Nantes nel 1983".

“L’azzurro è sempre stato un colore di riferimento nella mia carriera da giocatore e lo è a maggior ragione oggi che sono il ct dell’Italbasket. In Azzurro ho avuto la grande fortuna di vincere una Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici e in Azzurro ho anche vissuto una tra le più cocenti delusioni della mia carriera da giocatore come una mancata convocazione. Ciò per dire che questa non è una maglia come tutte le altre. È un’aspirazione, un motivo per cui migliorarsi costantemente e una responsabilità enorme per chi arriva a poterla indossare. Ancor di più per chi, come me e i miei colleghi allenatori, è chiamato a selezionare i giocatori più adatti a rappresentare l’Italia nelle grandi competizioni. – ha detto Pozzecco - Mi piace pensare che nella creazione e nella realizzazione della versione 2023 della canotta Azzurra, Macron abbia applicato la stessa attenzione ai dettagli che la squadra mette in ogni singolo allenamento. Portare l’azzurro nel mondo è un orgoglio ma proprio per questo occorrono, oltre alla passione, preparazione meticolosa, rispetto per la storia di questo sport e slancio verso il futuro. Quest’anno il nostro grande obiettivo è il Mondiale. Lieti di poterlo affrontare con le nuove Maglie Azzurre".

“L’azzurro della Nazionale ha in sé una magia unica e siamo orgogliosi, come azienda italiana, di essere il partner tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Tutte le Nazionali azzurre saranno protagoniste in manifestazioni internazionali prestigiose e il nostro impegno è quello di mettere a disposizione degli atleti e dello staff il top dell’abbigliamento tecnico unito allo stile e all’eleganza tipici del design italiano. Italianità, spirito vincente, passione, impegno, rispetto per l’ambiente e sostenibilità, tutti valori che Macron e F.I.P. condividono pienamente e che siamo felici di portare avanti insieme in questo progetto”.