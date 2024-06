Italbasket, successo con la Georgia di Shengelia (79-68)

L'AMICHEVOLE

Prova convincente dell'Italia a una decina di giorni dal Preolimpico: Polonara e Melli trascinatori, 13 punti per Gallinari al rientro in azzurro

© X Un primo quarto di sofferenza, poi l'Italia ha iniziato a giocare la sua pallacanestro, vincendo contro la Georgia in maniera più netta di quanto reciti il punteggio finale. Buone indicazioni per Gianmarco Pozzecco: dalla leadership di Nicolò Melli, per nulla condizionato dalle ultime note vicende di mercato, all'energia di Achille Polonara. In crescita Danilo Gallinari, top scorer degli azzurri grazie a diversi viaggi in lunetta.

Spissu, Tonut, Petrucelli, Polonara, Melli: è questo il primo quintetto scelto da coach Pozzecco nella Trentino Basket Cup. Ma è la Georgia a partire forte, trascinata da Bitadze: 8-0 e timeout azzurro dopo nemmeno un minuto e mezzo. Melli e Polonara sono in palla, gli ospiti mettono in mostra anche uno Shengelia lucido nelle scelte e perfetto partner di Bitadze, il vero rebus irrisolto per gli azzurri che dopo i primi 10 minuti sono sotto di 6: 17-23.

Nel secondo quarto la squadra del Poz cambia marcia e con un 8-2 di parziale raggiunge i georgiani sul 25 pari dopo 14 minuti: Tonut aggiunge energia e diventa protagonista insieme al capitano azzurro e all'ala della Virtus. I 3 confezionano il canestro più bello del match, finalizzato da Polonara dopo un'azione spettacolare. Italia che va al riposo avanti di 7: 37-30.

© X

Nella ripresa gli azzurri tengono la Georgia a distanza di sicurezza, nonostante un ottimo Shengelia che chiuderà con 17 punti. Gallinari soffre un pò in difesa, ma nell'altra metacampo manda in crisi i difensori georgiani spesso costretti al fallo per fermarlo. C'è anche il contributo di Mannion e Abass nel momento dell'allungo dell'Italia che tocca anche il +20 con la tripla di Bortolani. Nel finale gli ospiti con orgoglio si avvicinano all'Italia che in totale controllo conquista un meritato successo. Martedì a Madrid secondo test amichevole, contro la Spagna di Sergio Scariolo. Poi via all'operazione Preolimpico a San Juan in Portorico.

IL TABELLINO

ITALIA-GEORGIA 79-68

ITALIA: Gallinari 13, Polonara 12, Tonut 11, Melli 9, Mannion 9, Abass 8, Petrucelli 6, Spissu 3, Bortolani 3, Caruso 2, Ricci 2, Casarin 1, Pajola.

GEORGIA: Shengelia 17, Bitadze 12, Korsantia 9, Thomasson 9, Sanadze 8, Phevadze 5, Jintcharadze 3, Andronikashvili 2, Londaridze 2, Maziashvili 1, Ochkhikidze, Kakushadze.