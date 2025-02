De Raffaele carica Tortona: "Può succedere di tutto"

"Diciamo che la squadra arriva non da un buon momento, anzi: arriva da un momento molto difficile, con tre sconfitte in campionato. Non è il momento migliore, ma dall'altra parte è una grande occasione perché la Coppa Italia è un avvenimento che fa storia a sè. Sono quattro giorni pazzi, dove può succedere qualsiasi cosa. Cercheremo di interpretare questa soddisfazione, non ci scordiamo che siamo tra le otto squadre che ci partecipano, non tra quelle che non ci partecipano. Dobbiamo prendere questa occasione come un momento e una chance per provare a invertire e fare qualcosa di importante".