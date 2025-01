Incendio Los Angeles, madre Steve Kerr fra residenti evacuati

La madre 90enne di Steve Kerr, ex star dei Chicago Bulls e allenatore dei Golden State Warriors (GSW), è fra le migliaia di residenti evacuati per l'incendio nei sobborghi di Los Angeles. Lo ha riferito lui stesso, spiegando che la madre Ann ha lasciato la sua casa di Pacific Palisades a causa degli ordini di evacuazione che hanno colpito decine di migliaia di persone. "Voglio inviare i miei pensieri e le mie condoglianze a tutti coloro che si trovano a Los Angeles e che stanno affrontando gli incendi", ha detto Kerr dopo la sconfitta per 114-98 contro Miami.

Pacific Palisades confina con Malibu, circa 32 chilometri a ovest del centro di Los Angeles. "Tutto quello che sto vedendo e leggendo è terrificante per quello che sta accadendo laggiù", ha detto Kerr, "quindi voglio solo mandare un pensiero a tutti coloro che stanno vivendo la devastazione dell'incendio. Ovviamente la partita è secondaria rispetto a questo e a molte altre cose della vita. La prospettiva è importante".