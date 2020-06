Il Papa mette all'asta la maglia degli Harlem Globetrotters per gli ospedali lombardi

L'INIZIATIVA

Prosegue l'asta di solidarietà 'We Run Together' per il personale degli ospedali di Bergamo e Brescia messi a dura prova dall'emergenza coronavirus. Oggi entra nel vivo il terzo "lotto" (atleti e squadre si alternano ogni 10 giorni fino all'8 agosto) con un altro dono personale del Papa: dopo la bici di Peter Sagan, il Pontefice mette all'asta la maglia che gli Harlem Globetrotters gli hanno regalato per nominarlo "membro onorario" del loro team.

"È nello stile di Alex Zanardi, e di Papa Francesco, che l'asta We Run Together sta non solo raccogliendo fondi per ringraziare gli infermieri lombardi ma anche testimoniando il vero volto dello sport, tra solidarietà e inclusione" sottolineano dal Vaticano. Lo sfortunato campione paralimpico, che sta lottando tra la vita e la morte a seguito di un incidente in handbike, è stato tra i primi ad aderire, con il dono del body indossato per vincere nel 2016 le Paralimpiadi di Rio de Janeiro.