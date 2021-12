Il Covid ferma la Serie A di basket: rinviata la prossima giornata

La Lega basket ha deciso di rinviare tutto il prossimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica 2 gennaio. Dopo la disposizione non far giocare le sfide Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Tortona-Vanoli Basket Cremona e Openjometis Varese-Umana Venezia ora la nuova direttiva di rimandare in toto la 14.a giornata alla luce dei casi di Covid che riguardano molte società e dell'incertezza sulla tempistica di applicazione delle norme previste dal governo sulla capienza dei palazzetti.