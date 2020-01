I Los Angeles Lakers ricordano Kobe Bryant: "Devastati, per sempre nel cuore"

I Los Angeles Lakers, dopo l'annullamento della gara contro i Clippers, sono tornati ad allenarsi per la prima volta dopo la morte di Kobe Bryant in vista del match contro i Portland Trail Blazers. Il club ha rilasciato la prima nota ufficiale dal giorno della tragedia: "Siamo devastati e saremo per sempre sconvolti dall'improvvisa perdita di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. Mandiamo il nostro amore a Vanessa, la famiglia Bryant e alle famiglie degli altri passeggeri. Le parole non possono esprimere ciò che Kobe significa per i Los Angeles Lakers, i nostri fan e la nostra città. Più che un giocatore di basket, era un padre amorevole, un marito e un compagno di squadra. Il loro amore e la luce rimarranno nei nostri cuori per sempre".