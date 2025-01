Virtus, Ronci su Holiday: "Ivanovic voleva vederlo allenarsi"

Nella conferenza stampa tenutasi in mattinata, Paolo Ronci (DG Virtus Bologna) ha approfondito la situazione legata a Justin Holiday: "Justin Holiday arriva di comune accordo, nel panorama delle possibilità dettate dal momento del mercato e dalle indicazioni che ci arrivano in ambito operativo. Si è pensato che invitare questo giocatore con 12 anni di esperienza NBA fosse la cosa migliore. Per valutarlo sul campo, ringraziamo il giocatore per essere venuto per 10 giorni di allenamento senza impegno reciproco. Volevamo essere tranquilli sulle sue condizioni fisiche, e il coach voleva vederlo allenarsi sul campo con la squadra. Abbiamo la necessità di aggiungere pericolosità da 3 e nella creazione del gioco: anziché fare scelte al buio, abbiamo colto la possibilità di vedere il giocatore direttamente sul campo. Holiday è con noi per un periodo di prova, al termine del quale coach Ivanovic ci darà un parere. Nel caso, abbiamo un accordo per un contratto di 3 mesi con l’opzione, a favore del club, di prolungarlo per altri 2 mesi. Si è presentato, a livello atletico, in buone condizioni".