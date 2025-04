Virtus, niente da fare per Justin Holiday: il taglio si avvicina

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, non sono bastati i 16 punti contro il Barcellona nell'ultima gara di Eurolega e il buon ingresso dalla panchina contro Brescia: il contratto di Justin Holiday, in scadenza al 30 aprile, non verrà probabilmente esteso sino al termine della stagione. Sono esclusi ripensamenti nelle prossime due settimane: le sfide con Pistoia e Varese non dovrebbero cambiare i progetti della Virtus Segafredo Bologna, intenzionata a sondare il mercato per un'eventuale occasione per i playoff.