A farlo è La Prealpina, in edizione odierna: complici le assenze del danese e di Bolmaro, oltre a un Dimitrijevic ai margini delle rotazioni, la dirigenza biancorossa avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage di Darrun Hilliard. La guardia americana, 31 anni, è attualmente sotto contratto col Rio Breogan: per l'ex CSKA, Maccabi, Baskonia e Bayern 13.5 punti e 3.6 assist di media in questa stagione di ACB.