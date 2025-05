Gordon Herbert è il nuovo CT del Canada

Parallelamente alla carica di head coach del Bayern Monaco, il canadese è stato scelto dalla federazione del suo paese natale per guidare la Nazionale maschile verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Herbert è il 3° coach di Eurolega attualmente coinvolto nel "doppio impiego" tra club e Nazionale (Luca Banchi rimarrà legato alla Lettonia fino al termine di EuroBasket 2025, mentre più lunga dovrebbe essere la permanenza di Ergin Ataman alla guida della Turchia). "Sono incredibilmente onorato ed emozionato per l'opportunità di allenare il mio Paese. Il Canada ha fatto enormi progressi negli ultimi anni e la profondità dei talenti presenti nel programma è pari a quella di tutto il mondo. Non vedo l'ora di costruire sulla solida cultura che si è instaurata e di lavorare con i nostri atleti per continuare a spingere il Canada verso nuovi traguardi", le prime parole del nuovo CT.