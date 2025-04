Grave lutto per il presidente dell'Estra Pistoia Joseph David

A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che il presidente Joseph David ha fatto ritorno negli Stati Uniti per questioni professionali improrogabili oltre a due eventi che lo hanno riguardato in prima persona come la nascita del proprio nipote e, purtroppo, la scomparsa della cara madre avvenuta nei giorni scorsi: il club esprime la vicinanza a Joseph David per il lutto che lo ha colpito e le felicitazioni per il nuovo arrivo in famiglia. Il presidente farà di tutto per essere di nuovo a Pistoia in occasione dell’ultimo match casalingo della stagione contro Cremona.