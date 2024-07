Gli Stati Uniti scelgono il portabandiera: sarà LeBron James a sfilare nella cerimonia d'apertura 

OLIMPIADI ESTIVE

La stella dei Los Angeles Lakers sarà il primo cestista a sfilare nel corso dell'inaugurazione della rassegna a cinque cerchi

© Getty Images A poco meno di una settimana dall'inizio delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, gli Stati Uniti hanno presentato il loro portabandiera. A guidare la squadra americana nella cerimonia d'apertura in programma nella serata di venerdì 26 luglio sarà la stella del basket LeBron James, alla quarta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi, ma primo cestista a condurre la bandiera a stelle e strisce nella sfilata a cinque cerchi.

Il 39enne dell'Ohio tornerà ai Giochi dopo dodici anni con l'obiettivo di ampliare un palmarés che prevede il bronzo di Atene 2004 e i due ori di Pechino 2008 e Londra 2012, una figura che è stata appoggiata fortemente da Steph Curry che lo ha sempre considerato come una figura da seguire. “È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo - ha commentato la star dei Los Angeles Lakers -. Per un ragazzo di Akron come me, questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale, ma per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per tutte le persone in tutto il paese con grandi sogni. Lo sport ha il potere di unire e io sono orgoglioso di far parte in questo modo di un momento così importante”.