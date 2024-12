Valli, atto di fede: "La salvezza? Un Everest da scalare a mani nude, ma Napoli può riuscirci"

"Jacob non lo scopro certo io, è un giocatore che appena arrivato non capivo perché non fosse in questa squadra. Mi hanno spiegato alcune cose e credo che quando c’è stata la possibilità la società abbia fatto di tutto e di più per portarlo di nuovo a Napoli in pochissimo tempo. Domenica ha fatto grandi numeri, non mi aspetto che ognuno dei nostri giocatori faccia 30 punti a partita, mi interessa che tutti diano un contributo importante in attacco e in difesa. Solo la squadra vince, non è retorica, ma un fatto oggettivo".