Treviso, Giofrè: "Olisevicius migliora di continuo"

Intervistato dall'edizione di Treviso del Gazzettino, il Direttore Sportivo della Nutribullet Simone Giofrè ha parlato del periodo di pausa vissuto dalla squadra di coach Vitucci: "La verità è che le partite contano tutte, dalla prima alla trentesima. Noi ci concentreremo su una gara alla volta, come abbiamo sempre fatto: le avversarie sono tutte diverse, ogni impegno lo prepari in modo specifico, a seconda delle caratteristiche di chi devi affrontare. Sarebbe un errore fare diversamente. Trieste? All'andata abbiamo perso di 5 al Palaverde, in una gara davvero combattuta, in cui ci fu la prestazione di un super Colbey Ross: fu quella la partita che ci costò l'estromissione dalla Final Eight di Coppa Italia. Avessimo battuto Trieste, saremmo andati a Torino per parità di classifica e il confronto diretto a favore. Non siamo partiti con l'obiettivo delle Final 8, ma non averlo centrato per una sola sconfitta ha bruciato. Ricaricate le pile? Direi di sì, avevamo bisogno di lavorare con serenità e al completo e finalmente ci siamo riusciti. Questo periodo ci ha aiutato a concentrarci sul recupero di Olisevicius, che migliora di continuo ed ha sicuramente fatto passi avanti importanti. Ci tengo a sottolineare che il nostro staff medico e fisioterapico ha svolto un lavoro straordinario, ma non solo su di lui: lo stesso Mazzola, che è rimasto fuori due mesi, sta lavorando per tornare al top".