Treviso, Giofrè: "Mascolo? Fossi nel CT Pozzecco..."

La sezione sportiva de La Tribuna di Treviso ospita una lunga intervista al DS della Nutribullet, Simone Giofrè. Queste le impressioni del dirigente ex Brindisi sul gran momento della squadra di coach Vitucci (4 vittorie consecutive in LBA): "La squadra ha carattere e lo sta dimostrando ogni partita. Treviso ha sempre dimostrato di avere uno spirito combattivo. Mascolo? Un trascinatore, una dote fondamentale per il gruppo. Anzi, per la stagione che sta facendo, fossi nel CT Pozzecco - che conosco bene - penserei magari a concedergli un'opportunità in una delle varie finestre per nazionali, per dargli modo di potersi mettere in gioco anche in Azzurro".