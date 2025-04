Tramite una storia sul profilo personale di Instagram, il presidente del Panathinaikos Giannakopoulos ha espresso i propri dubbi sulla permanenza a lungo termine dei Greens in Eurolega. Lo ha fatto, a poche ore dalla sconfitta in gara-2 con l'Efes, a modo suo: "Volete la mia firma per i prossimi 10 anni? Giocatevi l'Eurolega da soli, noi andremo con NBA o con FIBA".