Poker Napoli: ecco Copeland, Hall, Manning jr e Williams

I VOLTI NUOVI

La GeVi ha presentato quattro dei nove acquisti che hanno cambiato volto alla squadra di coach Milicic che vuole un'altra annata da sogno

© Ufficio Stampa Si è tenuta questo pomeriggio al PalaBarbuto, alla presenza del Responsabile dell’Area Tecnica Pedro Llompart, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori della S.S. Napoli Basket Zach Copeland, Jordan Hall, Charles Manning Jr. e Deane Williams. All'incontro con i media era presente il CEO di Luema Logistics, Guglielmo D'Arcangelo. Luema ha rinnovato anche per la prossima stagione la partnership con la S.S. Napoli Basket, in qualità di Platinum Sponsor. Il logo dell'azienda sarà presente sul fronte della canotta ufficiale degli azzurri.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica S.S. Napoli Basket

“Deane Williams riteniamo sia un giocatore molto adatto al nostro gioco, sa come poter vincere, avendo conquistato una competizione molto importante come la BCL, la sua esperienza per noi è importante. Tra le sue qualità spicca quella di poter aiutare la squadra. Jordan Hall è un giocatore dal grande potenziale, è la prima volta che è protagonista in Europa. Può essere una stagione molto importante per lui, occorrerà certamente un periodo di adattamento, ma ha tutte le condizioni per poter essere un grande giocatore. Charles Manning Jr. lo seguivamo già da tempo, atleticamente molto valido e con un'apertura di braccia molto grande. Sarà per noi molto utile non solo per la nostra fase difensiva, ma anche in quella propositiva potendo costruire il gioco. Infine Zach Copeland, è alla sua prima esperienza in Serie A, ma già conosce il campionato Italiano, avendo vinto a Pistoia in Serie A2. Vincere un campionato in Italia è comunque sempre difficile e lui a Pistoia è stato un protagonista molto importante. Da noi avrà un ruolo decisivo perché ha qualità e capacità per far canestro, essendo un grande tiratore da tre”.

Dichiarazione di Zach Copeland

"Sono molto contento di essere qui, felice di aver colto questa opportunità. Sono pronto per fare grandi cose, non vedo l'ora di iniziare questa stagione con il Napoli Basket".

Dichiarazione di Charles Manning Jr.

"Sono davvero molto contento di essere a Napoli, con una nuova società e con l'obiettivo molto chiaro di voler vincere. Guardo sempre alla vittoria, sono entusiasta di avere un nuovo Coach come Igor Milicic, insieme ai nuovi compagni di squadra".

Dichiarazione di Jordan Hall

"Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, è mia intenzione stupire tutti. È la mia prima esperienza in Europa, sono convinto di far bene. Anche il campionato Italiano all'estero gode di ottima reputazione."

Dichiarazione di Deane Williams

"Sono molto grato di essere qui, insieme ai miei nuovi compagni di squadra, non vedo l'ora di poter dimostrare quello che siamo in grado di fare per una città così passionale come Napoli. Sogno quanto prima di vedere il palazzetto gremito dei nostri tifosi".