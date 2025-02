Trapani, Gentile: "Contro Trieste come se fosse la finale"

Sulle pagine de Il Giornale di Sicilia di oggi si trovano le dichiarazioni di Stefano Gentile, rilasciate in previsione del quarto di finale di Frecciarossa Final Eight contro Trieste (palla a due alle 20.45): "Per ciò che concerne la Coppa Italia, è da un po' che abbiamo fatto un programma atletico e fisico per arrivare il più brillanti possibili. La Coppa Italia è una delle competizioni più imprevedibili che ci sono. Lo hanno dimostrato tantissime squadre nel corso degli anni. L'anno scorso ha vinto Napoli, due anni fa Brescia. Noi cerchiamo di essere la cenerentola di questa competizione. Arriviamo pensando a noi. Dobbiamo affrontare la prima partita contro Trieste come se fosse la finale. Idem se dovessimo passare il turno".