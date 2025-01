Gentile carica Trapani: "Adesso voglio un trofeo, dipende da noi"

In un'intervista a "Il Giornale di Sicilia", il play ha parlato della stagione e delle ambizioni della squadra di Jasmin Repesa. "La Coppa Italia è una manifestazione che conosco molto bene. È molto difficile ed è molto importante l'approccio, non tanto contro chi giochi. In una partita secca tutto può capitare e lo dimostra Napoli, che lo scorso anno vinse senza essere la favorita. Dobbiamo andare lì concentrati, ma adesso c'è da pensare impegno dopo impegno. Siamo una squadra che può dire la sua contro tutti e ne siamo consapevoli. Dipende tutto da noi. Se siamo connessi e giochiamo bene insieme, possiamo dare veramente fastidio a tutte le squadre che ci sono in campionato. Finora il secondo posto conquistato è un grande risultato, ma oggi conta relativamente. Sarà importante il risultato che vogliamo raggiungere, con la vittoria di qualche trofeo".