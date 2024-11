GANDINI SU VARESE: "SE NON PUOI GIOCARTELA COL BUDGET..."

Il presidente di LegaBasket Umberto Gandini, sulle colonne de La Prealpina, ha approfondito alcuni temi legati alla pallacanestro varesina: "Siamo molto contenti della relazione con la società Openjobmetis. Il basket giovanile ha, in questa città, un naturale diritto di cittadinanza. C'è un grosso cambiamento rispetto alle "squadre-ascensore" del passato: da 3/4 anni le neopromosse restano in A e magari si insediano al vertice, come è stato per Tortona e com'è quest'anno con Trieste e Trapani. L'asticella economica si alza sempre di più, ma se non puoi giocartela col budget devi puntare sulla capacità di scegliere i giocatori".