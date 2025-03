Trapani, Galloway: "Reggio Emilia? Non so che accoglienza riceverò"

Le parole di Langston Galloway, intervistato da Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia), si sono concentrate sul ritorno da ex a PalaBigi, "casa" della guardia americana nel 2023/24 in biancorosso: "Non vedo l'ora di tornare a Reggio con la mia famiglia e rivedere alcuni amici. Non so che accoglienza riceverò, ma di certo sarò concentrato sulla partita e pronto a giocare. La stagione con Trapani? Sinora è stato tutto molto positivo, ma non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo: provare a vincere tutto. Abbiamo ancora molta strada da fare. Coach Priftis e coach Repesa? Mi sono trovato molto bene con tutti e due. Entrambi sono allenatori di altissimo livello e desiderano fortemente la vittoria delle loro squadre. Amo il modo di interpretare il basket che hanno sia l'uno che l'altro, entrambi hanno aumentato le mie conoscenze del gioco. La Reggiana di quest'anno? È una gran bella squadra, e non mi pare poco. Giocano estremamente duro e ogni singolo giocatore è funzionale al gioco del team e ha contribuito all'ottimo campionato che sta facendo".