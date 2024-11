Trento, Galbiati: "Partiti con 0/18 da 3, perso confidenza"

Al termine della sconfitta casalinga contro il Besiktas (68-83), il coach della Dolomiti Energia Trentino ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale bianconero: "Abbiamo fatto brutta partita, abbiamo iniziato nella maniera corretta ma poi abbiamo iniziato palleggiare troppo senza passarci la palla. Siamo partiti con un 0/18 da tre punti e abbiamo perso confidenza. Siamo stati inconsistenti nella transizione difensiva e nella difesa in isolamento. Ora dobbiamo lavorare e fare degli aggiustamenti in vista di domenica. Ci tengo a ringraziare i tifosi per il sostegno durante tutta la partita"