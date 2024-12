La Trapani Shark comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Gabe Brown, ala americana di 201 cm e 94 kg proveniente dalla Pallacanestro Varese. Brown ha scelto il 44 come numero di maglia. Questo il commento di coach Repesa in merito all’ufficialità dell’accordo tra l’atleta e la società del presidente Valerio Antonini: “Siamo felici di averlo in squadra, sapremo accoglierlo al meglio e gli daremo il miglior benvenuto possibile nella nostra famiglia Trapani Shark”.