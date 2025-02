Varese, per la panchina si pensa a Danny Franco

Tra i profili più seguiti dalla dirigenza dell'Openjobmetis Varese per il post Mandole, riporta La Prealpina, c'è quello di Danny Franco. Esonerato nell'aprile 2024 dopo quasi tre annate sulla panchina del'Hapoel Tel Aviv, l'israeliano era stato già accostato a Napoli e Pistoia in questa stagione. In seconda fila, altri due nomi stranieri: Roel Moors, separatosi con Bonn giusto un paio di settimane fa, e Guy Goodes, fino a 3 settimane fa capo allenatore dell'Hapoel Holon. L'idea di Scola, Horowitz e Sogolow sarebbe quella di siglare l'accordo nelle prossime ore, per avere un nuovo capo allenatore già dall'allenamento di domani.