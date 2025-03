Dopo essere andato molto vicino all'accordo col Girona (ACB), PistoiaSport riporta come Michael Forrest sia tornato ad allenarsi in gruppo coi biancorossi. Dopo aver assistito a bordo campo alle sessioni diretta da coach Okorn lunedì e martedì, in mattinata anche la guardia da Pompano Beach ha svolto l'allenamento in gruppo: la sua presenza contro Brescia è certa, ma il futuro dell'ex Monthey sarà più definito dopo il CdA toscano di venerdì.