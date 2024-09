Forrest avverte Pistoia: "Dobbiamo migliorare il prima possibile"

BASKET

I primi test contro pari-avversarie di LBA hanno messo in evidenza come ci sia ancora da lavorare molto per la formazione guidata da Dante Calabria

© Ufficio Stampa Dopo la due giorni non troppo positiva del Trofeo Carlo Lovari di Lucca, l’Estra Pistoia Basket 2000 è tornata in palestra per una nuova intensa settimana di allenamenti che porterà a quello che è l’ultimo test-match prima dell’inizio della regular season, ovvero la sfida di sabato prossimo a Modena contro la Vanoli Cremona. Fra i protagonisti biancorossi, in questa prima fase di stagione gli addetti ai lavori e la tifoseria hanno potuto vedere all’opera il play Michael Forrest, che dopo una esperienza particolarmente positiva lo scorso anno in Svizzera adesso è atteso da un test molto più probante come quello della LBA. Ma lui si sente fiducioso e pronto a dare il massimo.

“In questo primo mese insieme abbiamo avuto modo di lavorare in maniera intensa e in questo modo faremo, ovviamente, anche nei prossimi giorni - ammette il playmaker di Estra Pistoia Basket. Devo dire che finora mi sto trovando bene a livello di gruppo: c’è grande positività e sono contento. Allo stesso tempo stiamo facendo progressi per arrivare alla giusta chimica e affrontare al meglio ogni singola partita. Allo stesso modo, anche col coaching staff l’intesa cresce, parliamo molto e seguiamo ciò che ci viene chiesto. Veniamo da prestazioni coincise con delle sconfitte e abbiamo visto che la difesa non ha funzionato al meglio in questi match: abbiamo rianalizzato quelle che sono state le nostre prestazioni sotto questo punto di vista, mentre a livello offensivo dobbiamo cercare di muovere la palla in maniera più veloce per essere pronti e performanti ma sono convinto che abbiamo le qualità per farlo”.

Nell'ultima settimana, invece, ci siamo testati con squadre di Serie A e dobbiamo migliorare il prima possibile in vista dell'inizio del campionato. Siamo soltanto alla partenza di quello che è il nostro percorso e non sono preoccupato da questi risultati che sono arrivati, c'è solo da essere più consistenti e solidi. Gli obiettivi? Noi vogliamo soltanto vincere, partita dopo partita e lavoreremo affinché questo avvenga. In più siamo alla prima settimana intera con Eric Paschall in gruppo: è un giocatore incredibile e adesso si deve integrare col resto del gruppo. Sa fare tutto con punti, assist e rimbalzi e sarà fondamentale per la squadra".