Trento, Forray: "Sassari? Vogliamo offrire spettacolo ai nostri tifosi"

A presentare il primo match del 28° turno di LBA, in programma alla Il T Quotidiano Arena tra Trento e Sassari, è Toto Forray (play e capitano Dolomiti Energia Trentino): "Sassari, con il cambio in panchina e le nuove aggiunte, ha trovato grande equilibrio: lo dimostrano le 5 vittorie nelle ultime 6 gare, quindi sappiamo che ci aspetta una sfida di altissimo livello e servirà grande attenzione. Vogliamo festeggiare il traguardo dei playoff davanti alla nostra gente e offrire spettacolo ai tifosi. Siamo orgogliosi di aver centrato per la nona volta la postseason, ma adesso dobbiamo entrare nella mentalità giusta: serve giocare al mille per cento per conquistare un'altra vittoria".