Nota FIP-LBA su "raccolta statistiche Serie A"

Femminili

Under 19, Trofeo V. Tracuzzi – Campobasso dal 13 al 17 maggio

Under 17, Trofeo R. Serradimigni – Battipaglia (Salerno) dal 2 all’8 giugno

Under 15 – Umbertide e Città di Castello (Perugia) dal 19 al 25 maggio



Rinnovato il protocollo con l’Agenzia delle Entrate

È stato rinnovato il protocollo con l’Agenzia delle Entrate per i controlli della ComTeC in Serie A.



Protocollo d’intesa AVIS-FIP

È stato siglato un protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. FIP e AVIS condividono la convinzione che lo stato di salute, intesa non come mancanza di malattia ma come uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, rappresenti non solo un importante obiettivo per il singolo ma anche una risorsa per l’intera collettività. La donazione del sangue non è solo un momento di attenzione alle esigenze degli ammalati del servizio trasfusionale e sanitario ma anche un importante momento di controllo dello stato di salute del donatore. Lo sport può e deve valorizzare l’importanza della donazione volontaria del sangue sensibilizzando le società sportive".