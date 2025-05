FIP, le decisioni del Consiglio Federale del 7 maggio

Finali Nazionali 2025

Il Presidente Petrucci si è congratulato con il Comitato Regionale Lazio per l’organizzazione, insieme all’Università Luiss, della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza per conto della FIP. L’ottima affluenza di pubblico nei due impianti capitolini, praticamente tutto esaurito per la finalissima al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, e i numeri fatti registrare dai canali streaming e social della FIP (75.734 spettatori unici collegati nell’arco della settimana solo su Twitch, oltre 245.000 visualizzazioni live e 5.350 spettatori massimi toccati durante Olimpia Milano-Aquila Trento) hanno inaugurato nel migliore dei modi la stagione degli Scudetti giovanili.