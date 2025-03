Fioretti: "A Brescia servirà la miglior Milano"

L'assistant coach di Ettore Messina, Mario Fioretti, ha presentato il big match che l'EA7 giocherà al PalaLeonessa con la Germani Brescia. "Come succede spesso dopo una partita di EuroLeague ci troviamo in una situazione non facile per quanto riguarda il recupero di energie mentali e fisiche. Sappiamo benissimo, visti i precedenti con Brescia in questa e nelle passate stagione, che servirà la nostra miglior versione per vincere una partita a dir poco insidiosa contro una squadra che gioca con obiettivi chiari sia in attacco che in difesa e riesce sempre a innescare i propri giocatori di riferimento, sia sul perimetro che vicino a canestro".