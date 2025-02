Il colpo all'arcata sopraccigliare subito contro Treviso non impedirà a Kenneth Faried di disputare il quarto di finale di Frecciarossa Final Eight contro Trento (giovedì 13, ore 18): Manimal, rimasto per precauzione negli spogliatoi del Palaverde senza più tornare in campo, sarà regolarmente a disposizione di coach Priftis e dell'Unahotels Reggio Emilia.