Europei basket, Pozzecco verso la Slovenia: "Doncic impossibile da fermare, ma sono fiducioso"

MELLI: "DOBBIAMO IMPORRE RITMO"

"Innanzitutto siamo felici di essere qui a giocarci una partita così importante e affascinante. Non era affatto scontato visto il nostro girone. Luka Doncic è tra i cinque giocatori più forti al mondo e a lui dovremo stare molto attenti ma non ridurrei tutto aì una sfida contro di lui - ha aggiunto Nik Melli - La Slovenia ha altri giocatori di esperienza che sanno cosa bene cosa fare. Noi dovremo imporre il nostro ritmo e coinvolgere tutti come abbiamo fatto finora. Il nostro punto di forza è il gruppo e anche stavolta cercheremo di trovare protagonisti diversi che possano aiutarci a fare un punto più di loro. Forse siamo più profondi di loro in termini di roster ma in queste gare dentro/fuori può succedere tutto. Siamo in una parte del tabellone molto complicata ma sognare non costa nulla e siamo qui per competere".