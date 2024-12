Il coach della Dinamo presenta la sfida con gli spagnoli. "Il livello si alza, nel girone ci sono squadre molto attrezzate. Bilbao è una squadra molto competitiva, profomnda, con tanti giocatori nel roster. In questi gironi serve fare delle grandi partite in casa, provare a conquistare punti a Sassari. Sarà una sfida stimolante per provare a confermare le cose buone che abbiamo fatto contro Trieste".