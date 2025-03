Eurolega: Virtus esagerata, Alba Berlino travolto 108-64

Dopo più di due mesi, la Virtus Bologna torna alla vittoria in Eurolega: non capitava dal 17 gennaio, giorno dell'82-72 a Monaco contro il Bayern. Interrotta la striscia di nove ko di fila, e in modo clamoroso: con un 108-64 rifilato all'Alba. Dalla Germania alla Germania, il match di Berlino è senza storia: due triple nell'ultimo minuto regalano il 27-15 dopo 10' alla squadra di Ivanovic, che poi dilaga senza mai più guardarsi indietro. Già all'intervallo lungo è 62-33 per le V Nere, che non si fermano e arrivano a doppiare (91-44) i padroni di casa. La partita scivola via velocemente e con i felsinei che chiuderanno con sei giocatori in doppia cifra: il migliore è Polonara con 16 punti e 4/5 dall'arco in una serata in cui gli ospiti sono letali nel tiro da tre punti (11/23). Gli altri ad arrivare almeno a quota 10 sono Shengelia (15), Clyburn (14), Zizic (13), Pajola (11 col 100% al tiro) e Belinelli (10). Con questo successo, la Virtus sale a 8-24 di record: l'Alba, a 5-27, è ufficialmente il fanalino di coda dell'Eurolega. Bologna, invece, non andrà oltre il penultimo posto, visto che il Maccabi (10-22) ha il vantaggio dei confronti diretti.



ALBA BERLINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-108

(15-27, 33-62, 44-87)



Alba Berlino: Spagnolo 2 (1/4 da 2), Schneider 4 (1/5 da 2, 2/3 tl), Hermannsson 8 (3/3 da 2, 2/2 tl), Baker 8 (1/4 da 2, 2/5 da 3), Bean 6 (2/5 da 2, 2/3 tl), Procida 4 (1/3 da 2, 2/4 tl), Delow 6 (2/2 da 2, 2/4 tl), McDowell-White 2 (1/1 da 2), Mattisseck 0, Thomas 11 (1/1 da 2, 3/8 da 3), Rapieque 9 (3/11 da 2, 3/3 tl), McCormack 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). All.: Calles



Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9 (4/4 da 2, 1/1 tl), Pajola 11 (2/2 da 2, 1/1 da 3, 4/4 tl), Clyburn 14 (2/4, 2/5, 4/4 tl), Shengelia 15 (6/7 da 2, 3/3 tl), Polonara 16 (2/2 da 2, 4/5 da 3), Holiday 3 (1/2 da 3), Belinelli 10 (2/2 da 2, 2/5 da 3), Hackett 6 (3/3 da 2), Morgan 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Zizic 13 (6/7 da 2, 1/2 tl), Akele 6 (3/3 da 2). All.: Ivanovic