Eurolega: Virtus devastante, Monaco travolto 83-59

EUROLEGA

Trionfo assoluto per Bologna nel Principato: primo successo nella competizione. Decisivi Belinelli, Lundberg e Smith

© twitter La Virtus Bologna vince la sua prima partita in quest'Eurolega e lo fa con una prestazione devastante: 83-59 ai danni di un Monaco in partita soltanto nel primo quarto, poi i padroni di casa cadono sotto le triple della formazione di Banchi (ben 16). Decisivi Iffe Lundberg, Marco Belinelli e Jaleen Smith, che mettono a referto rispettivamente 14, 13 e 12 punti. Per la squadra del Principato è invece il secondo ko dopo quello di Valencia.

Chi si aspettava una reazione dopo il ko con lo Zalgiris al debutto non rimane deluso. Nella seconda giornata di Eurolega, la Virtus ottiene il suo primo successo e lo fa dominando dall'inizio alla fine nel Principato contro il Monaco, che invece incassa la seconda sconfitta: finisce 83-59. Bologna parte fortissimo e, al Salle Gaston Medecin, stacca subito i padroni di casa. I protagonisti per gli uomini di Banchi sono Belinelli, che trova 5 punti di fila, e Jaleen Smith, ma è il tiro dalla distanza a fare la differenza per gli ospiti: a metà gara, sono 9 su 14 le triple a segno per Bologna, che va all'intervallo sul 48-33 e con Lundberg già in doppia cifra (10).

La ripresa si apre con cinque punti consecutivi del Monaco che prova a rifarsi sotto, ma la Virtus fa capire di non avere intenzione di subire un'altra rimonta e risponde con altre due triple. Il terzo periodo è quello dell'allungo decisivo degli ospiti, che salgono anche sul +25 con un'altra conclusione vincente dall'arco, stavolta messa a referto da Mickey, e la gara va in archivio. L'ultimo quarto serve solo a ritoccare ulteriormente gli incredibili numeri di Bologna: 16 triple sulle 31 tentate per una percentuale del 51,6%. Unico neo i liberi (9/13, 69,2%). Si tratta però di una piccolezza: la Virtus risponde nel migliore dei modi e centra la sua prima vittoria in questa Eurolega. Dopo il 70-65 a Valencia, invece, crolla ancora il Monaco, a 0-2.

IL TABELLINO

AS MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 59-83 (15-23, 33-48, 48-70)

AS MONACO - Ouattara 5 (2/3 da 2, 1/1 tl), James 14 (2/6, 2/5, 4/9 tl), Brown 0, Diallo 6 (3/6 da 2), Motiejunas 7 (3/8 da 2, 1/5 tl), Okobo 0, Blossomgame 2 (1/3 da 2), Cornelie 7 (2/4, 1/4), Tarpey 2 (2/2 tl), Strazel 9 (2/2, 1/5, 2/2 tl), Hall 7 (2/3, 3/6 tl). N.e. Jaiteh All.: Obradovic

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Cordinier (6, 3/3 da 2), Belinelli (13, 1/2, 3/6, 2/tl), Hackett (8, 2/5 da 3, 2/2 tl), Shengelia (12, 2/4, 2/5, 2/2 tl), Dunston (2, 1/4 da 2), Lundberg (14, 3/6, 2/3, 2/4 tl), Pajola 2 (1/2 da 2), Smith (12, 4/5 da 3), Dobric 9 (1/1, 2/3, 1/2 tl), Cacok 0, Mickey 5 (1/5, 1/2), Abass 0. All.: Banchi