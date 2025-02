Eurolega: troppo Olympiacos per Bologna, la Virtus crolla alla Segafredo Arena

Il primo quarto è un totale assolo biancorosso, con la difesa virtussina in balia di Vezenkov e compagni. A macinare canestri sono soprattutto Papanikolaou, Fournier e Milutinov, con il quarto d’apertura che si chiude sul 34-14 a favore degli ellenici. Bologna appare in netta difficoltà, mentre gli ospiti non hanno alcuna intenzione di voler rallentare neppure nel secondo periodo: all’intervallo l’Olympiacos è avanti 55-29, dopo aver toccato pure un +29. Merito anche di un Fall già in doppia cifra di punti, mentre Cordinier è il più positivo per la Virtus. Hackett, Akele e Diouf provano invece a scuotere gli emiliani nel terzo quarto e le Vu Nere tornano improvvisamente a -12, provando a presentarsi all’ultimo periodo di gara con qualche speranza in più. L’Olympiacos resta comunque avanti 68-54 a dieci minuti dalla chiusura e non sbaglia più nel momento decisivo. Peters e Vezenkov riportano i greci oltre i venti punti di vantaggio e la formazione del Pireo suggella la propria ottima serata con il netto 92-70 finale. L’Olympiacos si conferma dunque la grande dominatrice di questa Eurolega, con un record di 20 vittorie e 7 sconfitte. Bologna incassa invece il quinto k.o. di fila e resta nelle retrovie della classifica, con il record opposto: 7 vittorie e 20 sconfitte.