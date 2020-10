Eurolega, tre positivi al Covid nel Villeurbanne: l'Olimpia trema

L'ombra del coronavirus sull'Eurolega. La squadra francese che ieri sera ha giocato al Forum di Assago contro l'Olimpia, l'Asvel Villeurbanne, ha infatti comunicato in giornata, dopo gli ultimi test effettuati, la positività al Covid-19 del tecnico TJ Parker e di due giocatori, di cui uno non è sceso in campo nella sconfitta 73-87 contro la squadra di coach Messina. Milano adesso trema in vista della trasferta in programma domenica a Trieste, ma intanto informa che tutti i tamponi fatti ieri sera sono risultati negativi. Non si ferma neanche il club francese, che sul proprio sito scrive che “il resto della squadra è partito come previsto per Cholet dove domani giocherà in campionato”.