Eurolega: sorride la Virtus, sconfitto il Bayern

EUROLEGA

I bolognesi, dopo il ko contro il Monaco, tornano al successo nella competizione dopo quindici anni: sconfitta 66-63 la formazione di Trinchieri

© italyphotopress Dopo la sconfitta al debutto contro il Monaco, torna a sorridere la Virtus Bologna: la formazione di Scariolo torna al successo in Eurolega a quindici anni dall'ultima volta, battendo 66-63 un Bayern troppo impreciso nei momenti chiave. Una vittoria meritata per i virtussini, che erano arrivati sul +10, prima che la formazione di Trinchi eri arrivasse a ridosso del pareggio. Decisive le giocate di Teodosic e Lundberg, autore di 13 punti.

La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega, a quindici anni dall'ultima volta. Allora fu l'Olimpia Lubiana di Doncic sr. a cadere e stavolta tocca al Bayern, che viene sconfitto col punteggio di 66-63. Il primo quarto sorride ai bolognesi, che lottano su ogni pallone e vengono trascinati da un ispirato Hackett: il Bayern deve inseguire, con un parziale di 24-16 e un ritardo di otto lunghezze. La reazione del Bayern è perentoria, ma Ojeleye ristabilisce il +7 della Virtus. Il finale è tutto della squadra di Trinchieri, che si riporta sotto con Jaramaz e Obst. I virtussini chiudono avanti sul 34-32 a metà partita, col Bayern ancora in partita nonostante moltissimi errori e un poco lusinghiero 3/16 da due. Il terzo quarto è senza dubbio il più vibrante e ricco di emozioni: Lucic porta avanti il Bayern, che effettua un primo allungo prima di essere ripreso da Bologna. Lo scatto della Virtus avviene con la tripla di Lundberg, ma ecco un altro ribaltone dei tedeschi che riapre tutto. I canestri di Weems e Mickey, però, riportano avanti i ragazzi di Scariolo sul 56-51. Nell'ultimo periodo, grazie a Teodosic e Bako, la Virtus vola sul +10 ma non è finita: il Bayern reagisce e torna a -3 con la tripla di Weiler-Babb, top-scorer con 16 punti. Finisce così, coi tedeschi che non riescono a riagganciare la Virtus, vittoriosa col punteggio di 66-63. Decisivi i canestri di Lundberg (13) e le giocate di Teodosic e Bako, che hanno firmato lo scatto virtussino. Al Bayern non bastano i 16 punti di Weiler-Babb e i 15 di Lucic, in una serata dal 25% da due punti per la formazione di Trinchieri.