Eurolega, salta la sfida tra Milano e Khimki

Dopo la partita contro lo Zenit San Pietroburgo, l'Eurolega ha disposto il rinvio anche della gara tra l'Olimpia Milano e i russi del Khimki Mosca originariamente in programma venerdì 13 novembre. "Milano ha chiesto la sospensione della partita a causa della legislazione locale che impone misure di quarantena alla squadra, rimasta senza il minimo di otto giocatori in condizione di giocare", si legge in un comunicato.