Eurolega, ufficializzate le date di Play-In e Playoff

I due turni di Play-In (7° vs 8° e 9° vs 10, più la partita tra la perdente della prima e la vincente della seconda sfida), che determineranno le ultime due squadre che accederanno ai Playoff di Eurolega, si terranno martedì 15 e venerdì 18 aprile. Comunicati anche i giorni in cui si divideranno le 4 serie Playoff: le Gara1 saranno disputate il 22 e il 23 aprile, le Gara 2 il 24 e il 25 aprile, le Gara 3 il 29 e il 30 aprile, le (eventuali) Gara4 l'1 e il 2 maggio, le (eventuali) Gara5 il 6 e il 7 maggio.