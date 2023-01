Eurolega, l’Olimpia cade ancora a Milano: l’Asvel sbanca 73-79 il Forum

BASKET

Il quintetto di Messina perde il confronto con i Campioni di Francia e si conferma peggiore squadra per risultati in casa

© ipp Eurolega ancora amara per Milano, che perde 79-73 la sfida della 20a giornata contro l’Asvel. Le sconfitte in Europa salgono a 14 per gli uomini di Ettore Messina, che si confermano la peggiore formazione per rendimento in casa, con due vittorie e otto ko. Settimo successo per Villeurbanne, che si porta così al 15° posto in classifica, superando proprio l’Olimpia, ora ultima. MVP della serata Brandon Davies con 26 punti, 8 rimbalzi e due assist.

L’Olimpia Milano perde ancora e ora è profondo rosso. Al Forum l’Asvel vince 79-73 e inguaia gli italiani, ora ultimi in Europa. Il primo quarto inizia in salita per il quintetto di Ettore Messina, che deve aspettare quattro minuti prima di vedere i primi punti, portati da Luwawu-Cabarrot dalla lunetta. Gli ospiti, invece, sembrano da subito in fiducia, con il massimo vantaggio di +10. Divario poi parzialmente colmato dall’Olimpia, che chiude i primi 10 minuti sul 19-17 e viene trascinata dal francese e da Brandon Davies, coi due che insieme segnano 12 punti. Nel secondo parziale ancora problemi in attacco per i padroni di casa, che perdono tanti possessi per errori tecnici. Le formazioni vanno così all’intervallo sul risultato di 42-37. Terzo quarto positivo invece per Milano, che per la prima volta si trova saldamente avanti con un vantaggio di +3. Nonostante ciò, però, si va agli ultimi 10 minuti con un parziale di 57-57. Ultimo quarto combattuto, ma i canestri pesanti degli ospiti fanno la differenza nei minuti finali e il punteggio si ferma sul 79-73 per Villeurbanne. Crisi nera per l’Olimpia che in Eurolega si ritrova in ultima posizione, scavalcata proprio dall’Asvel. I campioni di Francia, invece, salgono a sette successi e agganciano il Panathinaikos al 15° posto. Migliore in campo Brandon Davies, autore di 26 punti, 8 rimbalzi e due assist.