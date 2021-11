Eurolega, Milano vince la battaglia con il Barcellona ed è prima da sola

BASKET

L’Olimpia batte i catalani 75-70 al Forum al termine di una partita di grande intensità

L’Olimpia Milano esce vincitrice dalla lotta con il Barcellona e si lancia al primo posto solitario in Eurolega. Nell’ottava giornata gli uomini di Messina domano gli spagnoli 75-70 al termine di una sfida di rara intensità e fisicità. Avanti fin dalle prime battute, la squadra di Messina riesce a reagire al parziale di 14-0 subito in avvio di ultimo quarto per chiudere con un Datome straordinario (17 punti, Hall 16) e Shields in lunetta.

Milano conquista la sfida ai vertici dell’Eurolega 75-70 con il Barcellona e sale in prima posizione solitaria. Prestazione strepitosa per i ragazzi di coach Messina, in grado di controllare buona parte della partita e di reagire al momento psicologico più difficile. L’avvio di partita di Milano funziona in entrambi i lati del campo. L'Olimpia tira con il 50% da due e infila le prime quattro triple tentate, con Hall particolarmente caldo in transizione offensiva. In difesa invece un brillante Melli consente di reggere l’impatto del quintetto catalano, con quattro rimbalzi difensivi conquistati nei primi 6 minuti di partita. La panchina di Barcellona ha un buon impatto, ma l'Armani riesce a finire il primo periodo sul 28-21. In una partita molto fisica ma nel complesso piuttosto corretta, le difese tornano protagoniste nel secondo quarto. Barcellona torna a un possesso di distanza ma la mano di Hall è magica: è sua la tripla del +10, in un primo tempo chiuso con 13 punti personali. La lotta su ogni pallone prosegue e all’intervallo lungo le due squadre vanno sul 42-34.

Nella ripresa Mitoglou garantisce il suo solito grande lavoro in difesa e a rimbalzo, che impreziosisce con una tripla e una schiacciata del +11. Mirotic guida la resistenza degli spagnoli, ma una meraviglia da tre di Datome vale il +12 nel finale del terzo quarto, che termina sul 61-49 in un match dalla rara intensità e agonismo. I primi minuti dell’ultimo periodo sono un incubo per l'Armani, che subisce un clamoroso parziale 14-0 che riporta davanti i blaugrana. Un prezioso canestro di Melli interrompe la striscia e Milano torna avanti grazie alla tripla di Shields, non in gran serata al tiro, e al gioco da 4 di Datome per il +6 a poco più di 1’30” dall’ultima sirena. Higgins accorcia con un appoggio al ferro, ma il Chacho Rodriguez depista Mirotic con uno step back e infila il tiro del nuovo +6 a 30” dal termine. La stoppata di Melli non basta per fermare l’attacco di Barcellona, che trova la tripla con Calathes e rimane aggrappata alla partita. Non basta: Shields in lunetta però scrive la parola fine, per il 75-70 che fa esplodere il Mediolanum Forum. Ora Milano è in testa da sola, anche grazie ai 17 punti di Datome e ai 16 di Hall, ben supportati da Melli (8 rimbalzi), Mitoglou (11 punti e 5 rimbalzi) e Shields, 11 punti e 6 assist con 3 su 11 dal campo ma la mano ferma nei momenti decisivi.