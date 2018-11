Eurolega, Milano si arrende al Cska

08/11/2018

Nella sesta giornata dell’ Eurolega di basket, l’ Armani Exchange Milano incappa nella seconda sconfitta stagionale, sempre al Mediolanum Forum. A violare il Forum è il Cska Mosca , che si conferma imbattuto imponendosi con il punteggio di 90-85. La squadra di Pianigiani conduce per tre quarti di gara, toccando anche il +13, ma il Cska rientra e con un grande ultimo quarto non dà scampo a Micov e compagni.

IL COMMENTO di Edo Grassi

La Milano del basket studia da grande d’Europa ed è a buon punto. Le manca però ancora qualcosa e il finale con il CSKA al Forum assomiglia un po’ a quello recente contro il Real Madrid, che dà il sapore dell’incompiuta a una prestazione di squadra eccellente. Una delle cose che l’Olimpia ha imparato, oltre a quella di saper prendere le partite per i capelli contro squadre di seconda fascia (Khimki, Efes), gare che avrebbe perso nelle gestioni precedenti, è di sapersi riprendere da momenti di difficoltà rispondendo nel secondo quarto a un break di 0-7 con la stessa moneta grazie all’alternanza dentro-fuori, firmata Gudaitis e Bertans (tripla).



Segnali forti e chiari mandati nella direzione di Mosca che accusa il colpo a inizio ripresa quando la circolazione di palla che procura buoni tiri dal perimetro (Micov: 12 punti nei primi 5 minuti del terzo periodo, 24 in totale) e situazioni d’area che esaltano la reattività di Tarczewski, aiuta a scavare un solco importante per l’Armani, fino al più 14, ma il discorso sulla capacità di riaprire la partite a questi livelli vale anche all’incontrario.



Il Cska con un parziale di 11-0 a fine quarto, farina del sacco di De Colo, riapre il discorso, preambolo di un finale da vivere col cuore in gola, cercando nei dettagli la soluzione del rebus. E allora fanno la differenza i rimbalzi in attacco, la difesa di Hines che toglie forza alle penetrazioni di James, la mano inaspettata che dà Peters, la certezza di avere Higgins (23 punti) e De Colo (18): sono questi i mattoni finale della vittoria CSKA a Milano: 90-85, primato in Eurolega e successo numero 12 (su 12) tra coppa E campionato all'insegna della striscia perfetta.