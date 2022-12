Basket, Eurolega: Milano crolla all’overtime, col Panathinaikos ottavo ko di fila

EUROLEGA

L’Olimpia si fa rimontare 15 punti dai greci e poi si scioglie ai supplementari, è sempre ultimo posto in classifica

© italyphotopress Prosegue l’incubo di Milano in Eurolega. L’Olimpia spreca una grande occasione ad Atene facendosi rimontare 15 punti di vantaggio dal Panathinaikos, poi crolla clamorosamente all’overtime per 90-77 incappando nell’ottava sconfitta consecutiva che significa anche ultimo posto in classifica. Ottima prova di Bacon tra i greci con 31 punti, l’Armani si aggrappa inutilmente a Mitrou-Long (16 trasformazioni). Per Messina è crisi senza fine.

Non c’è luce in fondo al tunnel per Milano in Eurolega. L’Olimpia perde l’ottava partita di fila e lo fa nel peggiore dei modi, sprecando un vantaggio di 15 punti e crollando malamente ai supplementari. Una crisi senza via d’uscita ed è sempre ultimo posto in classifica. Col Panathinaikos ad Atene finisce 90-77, con i tempi regolamentari terminati 72 pari. Milano parte meglio e vola a +14 in avvio di secondo quarto con il massimo vantaggio di +15 a metà terzo quarto. Sembra la serata giusta per la squadra di Messina ma pian piano inizia la rimonta greca che si concretizza nei secondi finali con il 72 pari, complici anche due errori di Luwawu-Cabarrot che manca il match point mentre Pappagiannis non trema. Si va quindi all’overtime e qui Milano sente il contraccolpo psicologico dell’occasione mancata, è un crollo verticale e repentino quello dell’Armani, il parziale di 18-5 è devastante e impietoso e l’incubo di Milano in Eurolega continua. Super Bacon per il Pana con 31 punti, Lee segue a 22 mentre Mitrou-Long si salva a 16 trasformazioni.