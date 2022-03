Eurolega, Milano passa 76-75 sul campo del Panathinaikos

EUROLEGA

L'Olimpia si impone in Grecia con un’ottima prestazione di Delaney e il libero decisivo di Hines e si conferma la terza forza della competizione europea

Milano torna subito a vincere in Eurolega. L’Olimpia risponde sul campo al ko subito per mano dell’Olympiacos e si sbarazza dell’altra greca, il Panathinaikos, imponendosi 76-75 ad Atene. Partita tirata e dai diversi break, in cui gli uomini di Messina si trovano anche a +12 nell’ultimo quarto ma finiscono per vincere ad appena 2” dalla sirena finale. Mattatori Delaney e Hines, che mette il libero decisivo dopo rimbalzo offensivo. ipp

L’Olimpia Milano regala qualche brivido nel finale, ma si prende la rivincita greca. Dopo la sconfitta con l’Olympiakos, i lombardi si impongono ad Atene 76-75 contro il Panathinaikos, certificando la terza posizione in Eurolega e agganciando temporaneamente il Real Madird. I greci partono decisamente meglio e infilano i primi 7 punti dell’incontro, poi Hall inizia a muovere il tabellino milanese. Dal 17-9 Panathinaikos, gli italiani si rialzano fino a chiudere il primo quarto sotto 14-19. Alla ripresa del match Delaney (12 punti e 3 assist a metà partita) prende per mano gli uomini di coach Messina, che si avvicinano subito nel punteggio. Per il sorpasso servono 5 punti di Ricci, mano calda da dietro l’arco, e un piazzato di Hines, prima che il solito Chacho Rodriguez (6 assist nei primi due quarti) battezzi l’intervallo lungo con la tripla del 40-36.

Al ritorno in campo, gli uomini di Messina perfezionano ancora la difesa (anche per la solita prestazione efficiente di Melli) e concedono quasi solo tiri forzati agli avversari, le cui percentuali crollano. Delaney (15 punti e 6 assist) continua a confezionare canestri e guida un nuovo strappo, che porta fino al +12 di fine terzo quarto. Quando Milano vede la linea del traguardo, rallenta anche troppo e concede a Papagiannis (11 punti e 7 rimbalzi) e soprattutto Nedovic (19 punti con 5 assist e 4 rimbalzi) l’occasione di riportarsi a meno di un possesso di distanza. Nel finale Nedovic ruba palla al Chacho Rodriguez e firma il 75 pari, proprio a 25” dalla sirena. Lo spagnolo prova a rifarsi ma il ferro sputa la sua tripla: Hines (doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi) si avventa sul rimbalzo e subisce il fallo che lo manda in lunetta, da cui firma il 76-75 finale sbagliando il tentativo successivo a 2” dalla fine. Per Milano il successo vale l’aggancio al Real Madrid secondo (con una partita in meno) e il consolidamento del terzo posto, mentre il Panathinaikos è ultimo tra le 15 rimaste in classifica dopo l’esclusione delle russe.