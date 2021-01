Eurolega: Milano non sbaglia e passa anche a Berlino

BASKET

Grazie alla terza vittoria in altrettante partite nel girone di ritorno di Eurolega, l’Olimpia Milano consolida il piazzamento in zona playoff. L’84-70 di Berlino contro l’Alba porta la firma del collettivo, con quattro giocatori in doppia cifra e ben 28 assist sul tabellino. La pratica tedesca viene risolta nel secondo periodo, vinto 29-16 dalla formazione di Messina, che nel finale mantiene i tedeschi a distanza di sicurezza. ansa

In una gara agevole sulla carta, l’Armani Exchange impiega quindici minuti prima di prendere il comando e condurre la nave in porto. L'Olimpia approccia con leggerezza, sia in difesa che in attacco: le prime conclusioni dall’arco raccolgono solamente ferri e così la squadra di Aito Garcia ne approfitta con il primo break della gara (13-6). Una bomba di Siva scrive il massimo vantaggio della serata per i tedeschi sul +9, con le Scarpette Rosse in grande affanno nella circolazione offensiva. La schiacciata finale di Hines vale un invitante 18-13 alla pausa. La musica cambia nella seconda frazione, quando i meneghini sistemano le spaziature in attacco: il parziale di 10-2 ribalta completamente l’inerzia fino al sorpasso (18-21). Quando l’Alba ritrova fluidità in attacco è ormai tardi, poiché le bocche da fuoco di Milano sono roventi: Datome ne infila tre ed è l’unico giocatore ospite in doppia cifra all’intervallo lungo (34-42).

La ripresa riprende il canovaccio di inizio partita, ma questa volta la percentuale da tre di Milano non crolla: Punter ritocca il +12 prima di una sequenza vincente dall’arco per i padroni di casa a firma Granger (50-57). Dopo una fase movimentata, il periodo si trascina senza ulteriori acuti, chiudendosi in equilibrio (56-64). Le ultime due triple dell’Olimpia mettono in ghiaccio l’importantissima vittoria: termina 70-84 con un’ottima prova corale di Milano testimoniata dai 28 assist a referto. La palma di Mvp dell’incontro è per Kyle Hines con 17 di valutazione, mentre Lammers è il miglior marcatore a quota 18 punti. Terza vittoria in tre partite nel girone di ritorno per la formazione di Messina, sempre più in zona playoff con un ottimo 12-7.

RISULTATI E CLASSIFICHE