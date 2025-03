Eurolega: Milano non può sbagliare contro la Stella Rossa, c'è Bologna-Real Madrid

GIOVEDÌ 13 MARZO

Scongiurato un lungo stop per Nikola Mirotic dopo l'infortunio nel complicato match del Forum contro il Fenerbahce, l'EA7 Emporio Armani Milano (15-13) ha la necessità di lasciarsi alle spalle i brutti pensieri e trovare una vittoria che sarebbe cruciale nel match fuori casa contro la Stella Rossa. La formazione di Belgrado infatti è sesta nel ranking, con 16 vittorie e 12 k.o.: l'Olimpia ha quindi l'occasione di pareggiare il record, agganciare i biancorossi in classifica e fare un passo importante verso i play-off di Eurolega.

La Virtus Bologna (7-21) gioca alla Segafredo Arena e vuole regalarsi una grande notte contro una squadra in grande difficoltà come il Real Madrid (14-14). I blancos hanno perso le ultime quattro trasferte consecutive: la vittoria fuori casa manca addirittura dal 10 gennaio.