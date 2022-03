Eurolega: Milano centra l'impresa e rimonta l'Efes campione in carica

BASKET EUROLEGA

L'Olimpia recupera il -15 dell'intervallo lungo e batte 83-77 i turchi, consolidando il terzo posto in classifica

Impresa dell'Olimpia in Eurolega: nella trentaduesima giornata, Milano batte in rimonta i campioni in carica dell'Anadolu Efes e consolida il terzo posto in classifica. In Turchia finisce 83-77, con i padroni di casa sul +15 (51-36) all'intervallo lungo. La formazione di Messina, però, recupera lo svantaggio e vince grazie a cinque giocatori in doppia cifra: Datome (14 punti), Hall (13), Shields e Rodriguez (12) e Melli (10). ansa

Una vera e propria impresa: con un secondo tempo ai limiti del miracoloso, l'Olimpia rimonta l'Anadolu Efes campione in carica, imponendosi 83-77 in Turchia. Un risultato che, se si guarda al 51-36 dell'intervallo lungo ma, soprattutto, al rendimento delle due squadre nei primi 20 minuti di gioco, sembrava ai limiti dell'inimmaginabile. Da una parte, i detentori del titolo precisi dall'arco e capaci di contenere la formazione di Messina che, invece, concede tanto e fa fatica con alcuni singoli, Delaney su tutti. Tra le fila dei turchi, invece, c'è Micic, scatenato nel primo tempo e capace comunque di mettere a referto ben 27 punti a fine gara.

Il +15 del primo tempo (51-36), però, viene completamente riassorbito da Milano al rientro sul parquet del Sinan Erdem Sports Hall: un 26-10 nel quale l'Efes fatica dall'arco e in cui è compreso un parziale di 14-2 nei primi 7 minuti del terzo periodo, al termine del quale l'Olimpia è addirittura avanti di un punto (62-61). Il resto, nel finale, lo fanno la difesa di Milano e i cinque giocatori in doppia cifra per la formazione di Messina: il più prolifico degli ospiti è Datome con 14 punti e 4/5 in area, ma anche Hall con 13, Shields e Rodriguez a 12 e Melli a 10 contribuiscono all'impresa dell'Olimpia, che passa 83-77 e certifica il fattore campo nei playoff. Con questo successo, infatti, consolida il terzo posto con 17-8, stesso numero di vittorie dell'Olympiacos che, però, ne ha persa una in più, e si rende irraggiungibile per l'Anadolu, fermo a 14-11.